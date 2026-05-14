Progetto UNICEF nel Sud Italia | i laboratori del progetto Eyes in Color sbarcano nelle scuole di Napoli Palermo e Reggio Calabria

Un nuovo progetto rivolto agli studenti del Sud Italia è stato avviato nelle scuole di Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Si tratta di laboratori inseriti nel progetto Eyes in Color, promosso dall’UNICEF in collaborazione con i Sud del Mondo ETS. La notizia è stata resa nota attraverso una nota congiunta diffusa oggi, che annuncia l’inizio di questa iniziativa dedicata ai giovani delle regioni meridionali. Sono coinvolti diversi istituti scolastici delle tre città, dove si svolgono le attività previste dal progetto.

Secondo quanto diffuso oggi tramite nota congiunta da UNICEF e i Sud del Mondo ETS, ha preso ufficialmente il via un nuovo percorso dedicato agli studenti del Mezzogiorno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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