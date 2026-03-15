Giornata del Fiocchetto Lilla UNICEF | più prevenzione e programmi nelle scuole contro i disturbi alimentari

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, l'UNICEF ha evidenziato l'importanza di intensificare le iniziative di prevenzione e di avviare programmi specifici nelle scuole per affrontare i disturbi alimentari. L'organizzazione ha sottolineato la necessità di coinvolgere studenti e insegnanti in azioni concrete che possano contribuire a contrastare questa problematica crescente tra i giovani.

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, UNICEF Italia richiama l’attenzione sulla crescente diffusione di queste patologie tra bambini e adolescenti e sulla necessità di rafforzare prevenzione, ascolto e accesso alle cure. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Giornata del fiocchetto lilla: il progetto di prevenzione a Strambino contro i disturbi alimentariStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) I disturbi del... "Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lillaI disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche. Altri aggiornamenti su Giornata del Fiocchetto Lilla UNICEF... Temi più discussi: Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un accordo per la prevenzione dei disturbi alimentari; Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, l'impegno multidisciplinare delle Aziende sanitarie nella lotta ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione; Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla per il contrasto e la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare; Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un colore per rompere il silenzio sui DCAIl 15 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. leccenews24.it La Granda si tinge di lilla per la giornata che sensibilizza sui disturbi alimentariOggi è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Iniziative in tutta la Granda per accendere l’attenzione su anoressia, bulimia e binge eating ... targatocn.it Oggi, 15 marzo, Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rinnoviamo l’impegno nel promuovere informazione, prevenzione e attenzione verso un fenomeno che riguarda da v facebook Si avvicina il 15 marzo, la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Ma per Luna Pagnin, nutrizionista e personal trainer con un passato di disturbi alimentari, le giornate di sensibilizzazione sono... tutte x.com