Under 19 Forlì rimonta svanisce sul finale | Cantù vola a Roma

Nel match tra Under 19 Forlì e Cantù, la squadra locale ha recuperato 11 punti di svantaggio nel corso della partita, ma la rimonta è svanita negli ultimi secondi. La Cantù ha segnato il canestro decisivo sulla sirena, portandosi a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio finale che ha premiato la formazione ospite, mentre il Forlì ha tentato un'ultima azione senza successo. La gara si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e si è giocata in un palazzetto con una buona affluenza.

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? Domande chiave Come ha fatto il Forlì a recuperare 11 punti di svantaggio?. Chi ha segnato il canestro decisivo sulla sirena per la Cantù?. Quali giocatori hanno guidato la rimonta eroica dei biancorossi?. Come potrà l'Under 15 vendicare la sconfitta dell'Under 19?.? In Breve Casali segna 19 punti ed Ercolani 10 nella rimonta del Forlì. Bonomi 9 punti, Mustapha 9 e Pedrotti 8 guidano il gruppo biancorosso. Under 15 sfida la Robur et Fides Varese giovedì alle ore 20:00. Punteggi parziali della sfida: 15-16, 31-29 e 54-50. Il sogno dell’Unieuro Forlì under 19 si è infranto a un solo secondo dal traguardo, quando un canestro sulla sirena ha sancito la vittoria della Cantù per 68-66. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Under 19 Forlì, rimonta svanisce sul finale: Cantù vola a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere... Forlì, due fattori della rimonta salvezza. Pepe, finale da Usa. Aradori caldo al PalafieraLa salvezza conquistata da Forlì è frutto di un insieme di fattori che, nelle ultime settimane, hanno finalmente marciato nella giusta direzione. Temi più discussi: Beffa atroce per l'under 19: Cantù vince allo scadere, sfumano le finali nazionali; Beffa atroce sulla sirena per l’Under 19, ma l’Unieuro riparte con la carica dell’U15; Rosa Forlì - Serie C Girone B Italia; Finale Nazionale Kellog's Under 15 Eccellenza | Vittoria in rimonta all'esordio per i biancorossi!. Beffa atroce per l'under 19: Cantù vince allo scadere, sfumano le finali nazionaliNella finale degli spareggi contro Cantù, i ragazzi di coach Grison accarezzano l'impresa di volare alle Finali Nazionali di Roma ... forlitoday.it Beffa atroce sulla sirena per l’Under 19, ma l’Unieuro riparte con la carica dell’U15I ragazzi di Grison sfiorano l'impresa contro Cantù mentre i più giovani si preparano alla sfida decisiva contro Varese ... forli24ore.it