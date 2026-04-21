Inter da impazzire | rimonta sul Como e vola in finale di Coppa Italia

L'Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo una partita emozionante contro il Como allo Stadio Giuseppe Meazza. La squadra nerazzurra ha recuperato un deficit di due reti, segnando tre gol e vincendo 3-2. La sfida si è conclusa con la qualificazione dell’Inter, che ha così ottenuto il passaggio alla fase conclusiva della competizione.

L’ Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere finita sotto di due reti. La squadra di Simone Inzaghi, priva di Lautaro Martinez rimasto in tribuna, ribalta lo 0-0 dell’andata grazie a una reazione d’orgoglio nel finale di gara, propiziata dai cambi e dalla precisione balistica dei suoi centrocampisti. Il primo tempo ha evidenziato le falle strutturali della difesa nerazzurra, colpita al 32? da un destro di Baturina su assist di Van der Brempt. Il tracollo dell’Inter sembrava definitivo al 48?, quando un errore in disimpegno ha permesso a Nico Paz di innescare Da Cunha per lo 0-2.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa Italia COMO-INTER 0-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Da 2-0 a 3-4, l'Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul NapoliTre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Il Como rimonta la Fiorentina e vola ai quarti in Coppa ItaliaAGI - Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Rimonta da impazzire, 4 gol al Como con Thuram e Dumfries; Inter, quando potrà festeggiare lo scudetto?; Fabregas vede Chivu e la panchina protestare e gli urla contro: Siete l'Inter, siete un livello alto. Inter, prendi esempio da loro: da Peirò a Ronaldo, le grandi rimonte nerazzurre in EuropaUn po’ di norvegese, fra il gelo di Bodo e i successi di Klaebo a casa nostra, lo stiamo iniziando a masticare pure noi. Per esempio, rimontare lo svantaggio a Oslo si dice komme tilbake bakfra. gazzetta.it Inter, la rimonta è un obbligo: gli ottavi di Champions valgono 20 milioniL’Inter ha lasciato ieri mattina il Circolo polare artico con quello strano senso di incertezza di chi abita tra i ghiacci, lo stesso dei tanti tifosi nerazzurri rimasti bloccati in aeroporto a Bodo ... gazzetta.it Pazza Inter a San Siro: i nerazzurri rimontano da 0-2 a 3-2 e si prendono la finale facebook La riapre Calhanoglu da fuori per l' @Inter! #InterComo 1-2 x.com