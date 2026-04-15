A Forlì, la squadra ha centrato una rimonta decisiva per mantenere la categoria, grazie a due elementi chiave. Nel finale, il giocatore ha messo a segno punti fondamentali, paragonabili a un'azione statunitense. Nel frattempo, un altro atleta ha mostrato un buon rendimento al Palafiera, contribuendo alla crescita complessiva della squadra nelle ultime settimane.

La salvezza conquistata da Forlì è frutto di un insieme di fattori che, nelle ultime settimane, hanno finalmente marciato nella giusta direzione. E grazie all’impatto crescente di due protagonisti rivelatisi fondamentali nel momento clou. Perché, dopo ‘percorsi’ diversi nel corso della regular season, le prestazioni di Simone Pepe e Pietro Aradori si sono fatti convergenti nel momento decisivo della stagione. La marcia ingranata nel girone di ritorno e, soprattutto, nell’ultimo mese di campionato ha davvero fatto la differenza. L’esterno abruzzese, nelle ultime settimane, ha elevato sensibilmente il proprio rendimento, diventando di fatto il terzo riferimento offensivo della squadra alle spalle di Stephens.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, due fattori della rimonta salvezza. Pepe, finale da Usa. Aradori caldo al Palafiera

Forlì, c’è anche il tabù Palafiera da sfatare. Ostacolo per la salvezza, una Torino lanciataTurno infrasettimanale di notevole importanza quello che vedrà impegnata l’Unieuro stasera al Palafiera contro la Reale Mutua Torino (ore 20.

Sfida salvezza, coach Finelli avvisa Forlì: "La mia Roseto al Palafiera in missione"Alessandro Finelli, 59 anni, bolognese , è il coach di Roseto che affronterà sabato sera la Pallacanestro 2.