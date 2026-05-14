Un’avventura in Lapponia

Un viaggio in Lapponia permette di vivere esperienze come la pesca di granchi reali, spostarsi su slitte trainate da husky e renne, e osservare le pulcinelle di mare. Si può anche trascorrere la notte in un hotel immerso nella neve, circondati da paesaggi innevati. Queste attività si svolgono in un ambiente naturale e selvaggio, caratterizzato da un clima freddo e paesaggi ghiacciati.

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Pescare granchi reali, viaggiare su slitte trainate da husky e renne, incontrare le pulcinelle di mare, dormire in un hotel sotto la neve. Verso nord, tra la Finlandia e la Norvegia.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Un’avventura in Lapponia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SOPRAVVIVERE NELLA FORESTA GHIACCIATA IN LAPPONIA AL FREDDO ARTICO! Sullo stesso argomento Verso nord. Un’avventura in LapponiaPiù del freddo che punge le guance e s’infila nelle narici, a farsi sentire è un silenzio sacrale. Sergio Muniz e Miriam Mesturino in "Lapponia" al Teatro BraccoSul palcoscenico, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, con repliche serali alle ore 21. Si parla di: Lapponia I love iù - Backstage 2. Verso nord. Un’avventura in LapponiaDormire nel gelo di un igloo, pescare granchi reali, incontrare renne e husky, avvistare le balene. Un itinerario tra la Finlandia e la Norvegia. panorama.it Michelle Hunziker e le figlie in Lapponia: avventura sulla neve con gli huskyLa neve fresca sotto i piedi, il cielo illuminato dai colori dell’aurora boreale e il freddo pungente che diventa quasi piacevole quando lo si vive insieme: Michelle Hunziker ha regalato alle sue ... iodonna.it