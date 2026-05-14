Un’avventura in Lapponia

Da panorama.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio in Lapponia permette di vivere esperienze come la pesca di granchi reali, spostarsi su slitte trainate da husky e renne, e osservare le pulcinelle di mare. Si può anche trascorrere la notte in un hotel immerso nella neve, circondati da paesaggi innevati. Queste attività si svolgono in un ambiente naturale e selvaggio, caratterizzato da un clima freddo e paesaggi ghiacciati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pescare granchi reali, viaggiare su slitte trainate da husky e renne, incontrare le pulcinelle di mare, dormire in un hotel sotto la neve. Verso nord, tra la Finlandia e la Norvegia.🔗 Leggi su Panorama.it

un8217avventura in lapponia
© Panorama.it - Un’avventura in Lapponia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SOPRAVVIVERE NELLA FORESTA GHIACCIATA IN LAPPONIA AL FREDDO ARTICO!

Video SOPRAVVIVERE NELLA FORESTA GHIACCIATA IN LAPPONIA AL FREDDO ARTICO!

Sullo stesso argomento

Verso nord. Un’avventura in LapponiaPiù del freddo che punge le guance e s’infila nelle narici, a farsi sentire è un silenzio sacrale.

Sergio Muniz e Miriam Mesturino in "Lapponia" al Teatro BraccoSul palcoscenico, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, con repliche serali alle ore 21.

Si parla di: Lapponia I love iù - Backstage 2.

un avventura in lapponiaVerso nord. Un’avventura in LapponiaDormire nel gelo di un igloo, pescare granchi reali, incontrare renne e husky, avvistare le balene. Un itinerario tra la Finlandia e la Norvegia. panorama.it

Michelle Hunziker e le figlie in Lapponia: avventura sulla neve con gli huskyLa neve fresca sotto i piedi, il cielo illuminato dai colori dell’aurora boreale e il freddo pungente che diventa quasi piacevole quando lo si vive insieme: Michelle Hunziker ha regalato alle sue ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web