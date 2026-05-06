Verso nord Un’avventura in Lapponia

Un viaggio in Lapponia si svolge tra temperature molto basse che provocano un freddo intenso e persistente. La regione si caratterizza per un silenzio profondo, interrotto soltanto da passi lontani che si sentono durante la notte. Questi passi sono cauti e si muovono sul ghiaccio, creando un’atmosfera di quiete quasi irreale. È un paesaggio dominato da una natura silenziosa e da un ambiente gelido e immobile.

Più del freddo che punge le guance e s’infila nelle narici, a farsi sentire è un silenzio sacrale. Una quiete irreale che viene spezzata, nel pieno della notte, giusto dall’eco di passi distanti, prudenti, attenti a non scivolare sul ghiaccio. È bizzarramente magico distendersi sotto il cielo bianco di questo gigantesco igloo, isolato dal resto del mondo da sei metri abbondanti di neve. Si dorme corazzati con una tutona degna dell’omino Michelin per proteggersi dai graffi della temperatura sottozero. L’interno dello Snow Resort Kirkenes. L’esperienza è riservata agli ospiti dello Snow Resort Kirkenes, aperto tutto l’anno, anche d’estate, per ritrovare l’inverno quando fuori il ghiaccio è già sciolto.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Verso nord. Un’avventura in Lapponia DIREZIONE CAPO NORD ENTRIAMO IN DANIMARCA Notizie correlate Verso Samarcanda, un’avventura in UzbekistanTra Khiva, Bukhara e Tashkent, fino alla tappa più attesa: la città simbolo di un Paese ricco di colore e tradizione. L’esodo universitario dal Sud verso il Centro-Nord Italia: 70mila studenti meridionali scelgono atenei del Nord, costi per 6,8 miliardi di euro l’annoLa mobilità studentesca dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord Italia si è anticipata al momento dell'iscrizione universitaria, senza attendere il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tra Finlandia e Norvegia: con gli sci nel silenzio dell'Artico; Viaggio sull'Himalaya, un racconto in diretta. Verso il Kailash; L’avventura di Irene, sorella di Flora Tabanelli: da Livigno all’Artico: Porto anche l’arte in vetta; Roma e Tallinn più vicine col volo diretto di Wizz Air: i consigli per partire alla scoperta dell’Estonia. Verso nord. Un’avventura in LapponiaDormire nel gelo di un igloo, pescare granchi reali, incontrare renne e husky, avvistare le balene. Un itinerario tra la Finlandia e la Norvegia. panorama.it Buongiorno In A1 code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1 Variante di Valico verso Nord. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. In FiPiLi rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci ver - facebook.com facebook Forte peggioramento nelle prossime ore. Ma non colpirà tutti allo stesso modo. Tra stanotte e la giornata di domani una fascia perturbata risalirà dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Italia, portando piogge, rovesci e locali temporali soprattutto al Centro- x.com