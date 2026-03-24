Sergio Muniz e Miriam Mesturino in Lapponia al Teatro Bracco

Sul palcoscenico, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, con repliche serali alle ore 21.00 (sabato alle 19.30 e domenica alle 18.30), prenderanno vita le interpretazioni di Sergio Muniz e Miriam Mesturino, affiancati da Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, sotto la regia puntuale e sensibile di Ferdinando Ceriani, su adattamento italiano curato da Pino Tierno. La vicenda si snoda tra le nevi della Finlandia, in un paesaggio ovattato e sospeso, dove il candore del ghiaccio sembra promettere serenità. Qui, una famiglia italiana: Monica, Fabio e il piccolo Giuliano, raggiunge la sorella di lei, Silvia, insieme al compagno finlandese Olavi e alla loro figlia Aina, per trascorrere insieme le festività natalizie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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