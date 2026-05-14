Una performer di Broadway, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo principale in un celebre musical, ha affermato pubblicamente di aver considerato Pavarotti come suo insegnante. L’artista ha partecipato a una rappresentazione presso il teatro Niccolini, dove ha condiviso questa testimonianza. La sua carriera si è concentrata principalmente sui palcoscenici di New York, con numerose performance di successo legate al musical ‘Il Fantasma dell’Opera’.

Una star di Broadway, l’artista che più di ogni altro ha performato nei teatri di New York con il ’Fantasma dell’Opera’. Una carriera lunga, fatta anche di cinema. È con lo spettacolo ’Tra Broadway e Hollywood’ che Franc D’Ambrosio arriva al Teatro Niccolini, domenica sera (ore 20,30) per una serata all’insegna delle più belle canzoni dei musical di tutti i tempi, insieme ad aneddoti, gag divertenti e tanta musica. È un ritorno a Firenze, per D’Ambrosio, che sarà accompagnato al pianoforte da Scott Besser. D’Ambrosio, cosa proporrà al pubblico di Firenze? "Un one man show che è stato pensato e coreografato a Broadway, che ho già portato in tournée in tutta America e anche alla Carnegie Hall.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una star di Broadway al Niccolini: "Pavarotti è stato il mio maestro"

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