Occhi sulla storia Dal maestro Pavarotti al concerto di Vasco La mostra si svela

Una panoramica sulla storia musicale e sportiva della città, che spazia dal maestro Luciano Pavarotti e la sua celebre foto con Bono Vox, ai 250mila spettatori presenti al concerto di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017. La mostra raccoglie anche momenti sportivi come la vittoria della serie A nel 2002 dei canarini e l’intervento dell’artista Paladino nel 2008, quando la Ghirlandina fu coperta da un grande telo.

Dalla Ghirlandina avvolta dal telo di Paladino nel 2008 ai 250mila fan di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017, passando per la serie A conquistata nel 2002 dai canarini e dal dolce ricordo del maestro Luciano Pavarotti nella foto con Bono Vox con una copia del nostro quotidiano tra le braccia. Dopo il successo di Bologna, anche Modena ieri ha aperto le porte a ’Occhi sulla storia’, i 140 anni del Resto del Carlino (nato nel 1885) tutti da rivivere in un percorso immersivo tra le pagine più significative dall’Ottocento ad oggi. Il taglio del nastro negli spazi rinnovati di Palazzo dei Musei, con accesso da viale Vittorio Veneto, ha spalancato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Occhi sulla storia. Dal maestro Pavarotti al concerto di Vasco. La mostra si svela Notizie correlate In oltre 200 alla mostra ‘Occhi sulla storia’, Nicoletta Mantovani: “Il Carlino per Pavarotti? La sua Modena che era nel cuore”Modena, 24 aprile 2026 – Oltre 200 persone, tra rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura, autorità militari e lettori, hanno... Nicoletta Mantovani alla mostra 'Occhi sulla storia' di Modena: videoAnche la vedova di Luciano Pavarotti tra le oltre 200 persone presenti al taglio del nastro della mostra che festeggia i 140 anni del Resto del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Occhi sulla storia: La mostra del Carlino racconta i 140 anni della nostra comunità; Occhi sulla storia, la mostra per i 140 anni de Il Resto del Carlino, arriva a Modena; Occhi sulla storia: la mostra per i 140 anni del Carlino arriva a Modena; ’Occhi sulla storia’ dal 1885. Foto e pagine memorabili nella mostra del Carlino. Le foto della mostra del Resto del Carlino 'Occhi sulla storia' a Modena: le fotoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it In oltre 200 alla mostra ‘Occhi sulla storia’, Nicoletta Mantovani: Il Carlino per Pavarotti? La sua Modena che era nel cuoreOltre 200 le persone presenti all’inaugurazione dell’evento che celebra i 140 anni del Resto del Carlino, ma omaggia anche 80 anni di cronaca locale di Modena ... msn.com Occhi del mondo sul Pakistan, dove oggi riprendono i negoziati Stati Uniti-Iran. Trump invia Witkoff e Kushner ma Teheran, al momento, non conferma colloqui diretti. Nel video le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt x.com Serata con i nostri COMPAGNI DI VIAGGIO a #Venezia Guardarsi negli occhi, darsi la carica, mettere sul piatto IDEE E PROPOSTE: siamo una realtà civica aperta ai #contributi di tutti. Questa non è un'avventura DI UN SINGOLO, è un impegno di #gru - facebook.com facebook