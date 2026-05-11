Fondo pensioni Sicilia senza una guida definitiva la preoccupazione della Cisl Fp
La Cisl Fp Sicilia ha manifestato preoccupazione riguardo alla gestione del Fondo Pensioni Sicilia, un ente che assiste migliaia di lavoratori e pensionati. Da diversi mesi, l’ente si trova in uno stato di incertezza amministrativa, senza una guida definitiva che possa garantire la continuità delle attività e la tutela degli interessi degli iscritti. La situazione resta irrisolta e desta preoccupazione tra le rappresentanze dei lavoratori.
La Cisl Fp Sicilia esprime forte preoccupazione per la situazione del Fondo Pensioni Sicilia, un ente strategico per migliaia di lavoratori e pensionati che da mesi vive una condizione di incertezza amministrativa. Nonostante la scadenza, lo scorso 4 maggio, dei termini dell’avviso per la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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