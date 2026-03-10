Dove un tempo si trovavano le dune, oggi si osserva una vasta area coperta di vegetazione cresciuta negli ultimi vent’anni. Un’indagine condotta dall’Università rivela che anche l’attività umana ha contribuito a questo cambiamento ambientale. Vent’anni fa l’Italia vinceva i Mondiali di calcio e Torino ospitava le Olimpiadi invernali, mentre i telefoni cellulari erano ancora modelli pieghevoli e meno evoluti rispetto a quelli attuali.

Vent’anni fa l’Italia vinceva i Mondiali, Torino ospitava le Olimpiadi invernali e i cellulari erano ancora pieghevoli e decisamente “smart“ rispetto a oggi. Negli stessi anni alcuni ricercatori dell’Università di Pisa studiavano la vegetazione sulle dune lungo la costa tra Calambrone e la Tenuta di San Rossore. Oggi, due decenni più tardi, tornando negli stessi punti con le coordinate gps di allora, in alcuni casi le dune non ci sono più: al loro posto si è fatto spazio il mare. È questo il risultato emerso in uno studio dopo che i ricercatori hanno ricampionato 24 plot, ovvero aree di rilevazione della vegetazione, nella Tenuta di San Rossore e altre 28 a Calambrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Là dove c’erano le dune... Vent’anni di vegetazione. Indagine dell’Università: "Colpa anche dell’uomo"

Articoli correlati

Fullmetal Alchemist, dopo vent'anni arriva la conferma: "Abbiamo seguito le direttive dell'autrice"Per anni si è parlato di una Hiromu Arakawa furiosa per l'anime del 2003 di Fullmetal Alchemist.

Leggi anche: Scontri in Iran, tra le vittime anche uno studente dell'università di Messina

Una raccolta di contenuti su Là dove c'erano le dune Vent'anni di...

Discussioni sull' argomento Là dove c’erano le dune... Vent’anni di vegetazione. Indagine dell’Università: Colpa anche dell’uomo; Dune scomparse e habitat perduti: una ricerca racconta una costa che arretra; Intervista all’uomo che negli Anni ‘80 ha rivoluzionato la pizza in teglia a Roma. Mai voluto fare il personaggio; Un martedì qualunque.

Domanda curiosa… sono vent’anni che i tribunali non trovano una soluzione… se un docente del musicale avesse assente l’ultimo allievo, può andar via da scuola Preciso che sul musicale la messa a disposizione non ha alcun senso logico, soprattutto alle - facebook.com facebook

Negli ultimi vent’anni la diagnosi di alcune, specifiche tipologie di tumore nelle donne sotto i 50 anni è diventata più frequente. Secondo medici e ricercatori non si tratta di una sola causa, ma di un intreccio di cambiamenti biologici, ambientali e sociali che la ri x.com