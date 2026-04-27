Nel mese di agosto 2024, a San Giovanni Rotondo, si è verificata un’aggressione con motivazioni omofobe. Il tribunale competente ha emesso una condanna che include l'aggravante dell'omofobia, riconoscendo ufficialmente la natura discriminatoria del gesto. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nel sistema giudiziario, poiché si tratta di una delle prime sentenze a prevedere tale aggravante in simili casi.

Con questo messaggio sui social l'Associazione Koll.Era racconta di una sentenza che definisce storica perché per la prima volta l'omofobia è fra le aggravanti. Il caso risale all'agosto del 2024. Un 57enne fu aggredito da due persone, una delle quali ancora minorenne, a San Giovanni Rotondo. Gli dissero: «Sai che anche noi siamo gay?». E poi lo attaccarono continuarlo a usare parole offensive. L'uomo fu aiutato da un passante. Era privo di senso e con ferite importanti in particolare a un occhio. A quasi due anni dai fatti è arrivata la sentenza del tribunale di Foggia che ha condannato l’aggressore maggiorenne a tre anni e 10 mesi di reclusione, riconoscendo l’aggravante della discriminazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Condanna con l'aggravante dell'omofobia: ecco perché è una sentenza storica

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