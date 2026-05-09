Festa di San Nicola accese le luminarie in piazza Ferrarese | Bari continui nella bellezza

Nella serata di ieri, venerdì 8 maggio, Bari ha acceso le luminarie in piazza Ferrarese, segnando l'inizio della festa di San Nicola dopo ore di pioggia e maltempo. La cerimonia ha visto l’illuminazione delle decorazioni luminose che hanno arricchito la piazza, attirando cittadini e visitatori. La festa patronale continua con eventi e celebrazioni che coinvolgono la comunità locale.

Dopo ore segnate da pioggia e maltempo, nella serata di ieri, venerdì 8 maggio, Bari ha finalmente acceso la sua festa patronale. In piazza del Ferrarese si sono illuminate le luminarie dedicate a San Nicola, accompagnando l’arrivo della statua del santo nel cuore della città.Un momento.🔗 Leggi su Baritoday.it

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