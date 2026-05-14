Una nuova vita per l' ex municipio | Dovadola punta sulla rigenerazione sociale
A Dovadola, l’ex municipio sarà oggetto di un intervento di riqualificazione volto a migliorare gli spazi pubblici e a favorire la partecipazione della comunità locale. Il progetto prevede interventi di ristrutturazione e recupero degli edifici, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione e servizi per i cittadini. La riqualificazione si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione comunale.
Il cuore di Dovadola si prepara a cambiare volto grazie a un ambizioso progetto di rigenerazione che promette di trasformare il degrado in risorsa comunitaria. L'Amministrazione comunale ha infatti dato il via alle procedure per "Dovadola Senior Care: un luogo per restare", un'iniziativa che mira.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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