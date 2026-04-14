Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ala nord del municipio di Santa Sofia. L’intervento riguarda interventi di riqualificazione urbana e restauro dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e le strutture interne. La fase di lavoro include diverse attività di ristrutturazione e consolidamento, senza modifiche strutturali di grandi dimensioni. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di recupero degli edifici pubblici della zona.

Procedono i lavori di rigenerazione urbana dell’ala nord del municipio di Santa Sofia. "Pochi giorni fa è stato rimosso l’imponente ponteggio dal cantiere svelando il volto di un’opera – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –, nel cuore del nostro centro storico, che inizia finalmente a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Con l’approvazione in giunta dell’ultima variante progettuale, siamo entrati ufficialmente nelle battute finali di questo corposo intervento che entro l’estate sarà completato". Zanchini entra poi nei dettagli: "Il locale commerciale al piano terra a fianco della via Nefetti, un tempo ‘Bar La Loggia’, è in stato avanzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto di rigenerazione, così rinasce il municipio

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la Repubblica. . Il progetto per un arco di 76 metri a Washington, voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che, se approvato, trasformerebbe lo skyline della capitale Il progetto prevede un arco color avorio, ispirato a quello di Tito dell'antichità class facebook

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