Una nuova primavera o una memoria selettiva? … Giuseppe Conte la pandemia lo stato di emergenza e le domande aperte

Da ilgiornaleditalia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'idea di “una nuova primavera” evocata dall’ex premier rischia di apparire più una prospettiva di pura retorica politica se prima non verranno chiariti fino in fondo i punti più controversi della gestione pandemica perché incompleta di quella “verità” attinente La partecipazione dell’On. Giu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Conte: La mia malattia? Ho temuto il peggio, intervento delicato, ma ora sto bene. Su guerra ed economia il governo è alla fase zero; Ho temuto il peggio, ma sono grato del sostegno bipartisan. Conte parla della sua malattia; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 175 novità consigliate per la primavera 2026; Conte, la prima uscita dopo l'intervento: a Villa Pamphili con Olivia e il figlio Niccolò.

Giuseppe Conte racconta la malattia: «Ho temuto il peggio ma l'intervento è andato bene. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa»In un'intervista al Corriere della Sera, il leader del M5s ripercorre le ultime settimane: dall'annuncio dello stop agli incontri per un'intervento urgente fino al ritorno al lavoro. «L'esame istologi ... vanityfair.it

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