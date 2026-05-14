L'idea di “una nuova primavera” evocata dall’ex premier rischia di apparire più una prospettiva di pura retorica politica se prima non verranno chiariti fino in fondo i punti più controversi della gestione pandemica perché incompleta di quella “verità” attinente La partecipazione dell’On. Giu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Una nuova primavera” o una memoria selettiva? … Giuseppe Conte, la "pandemia", lo stato di emergenza e le domande aperte

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Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: "Cita un episodio falso"Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera”, ma Luigi Di Maio lo accusa sui social di citare un “episodio falso”.

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Temi più discussi: Conte: La mia malattia? Ho temuto il peggio, intervento delicato, ma ora sto bene. Su guerra ed economia il governo è alla fase zero; Ho temuto il peggio, ma sono grato del sostegno bipartisan. Conte parla della sua malattia; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 175 novità consigliate per la primavera 2026; Conte, la prima uscita dopo l'intervento: a Villa Pamphili con Olivia e il figlio Niccolò.

Chissà se prima o poi la finiscono di tirare in ballo sempre il superbonus. Comprerò il libro perché ne abbiamo proprio bisogno di una nuova primavera. x.com

Giuseppe Conte racconta la malattia: «Ho temuto il peggio ma l'intervento è andato bene. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa»In un'intervista al Corriere della Sera, il leader del M5s ripercorre le ultime settimane: dall'annuncio dello stop agli incontri per un'intervento urgente fino al ritorno al lavoro. «L'esame istologi ... vanityfair.it

‘Una nuova primavera’, il nuovo libro di Giuseppe Conte. Così convinsi l’Europa a non punire l’ItaliaDue libri, due importanti testimonianze politiche, arrivano nelle librerie a distranza di poche ore. È in vendita da stamattina il nuovo libro di Carlo Calenda, leader di Azione, intitolato ‘Difendere ... quotidiano.net