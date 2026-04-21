Una nuova primavera | Giuseppe Conte presenta il suo libro a Brindisi

Il 30 aprile alle ore 19.00 si terrà presso il Teatro Impero di Brindisi la presentazione del libro “Una nuova primavera” scritto dal presidente Giuseppe Conte. L'evento prevede l'intervento dell'autore che illustrerà i contenuti dell’opera, mentre il pubblico potrà partecipare alla discussione. La serata è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il pensiero dell’autore.

Giovedì 30 Aprile alle ore 19.00 presso il Teatro Impero il presidente Giuseppe Conte presenterà il suo nuovo libro “Una nuova primavera” ed. Marsilio. L’evento è organizzato dalla libreria Feltrinelli Brindisi ed ha ingresso libero. In questo libro Giuseppe Conte lancia il suo progetto per un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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