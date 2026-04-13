Giuseppe Conte lancia il libro ' Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca | Cita un episodio falso

Il lancio del libro autobiografico “Una nuova primavera”, scritto da Giuseppe Conte, ha suscitato una reazione immediata. Luigi Di Maio ha commentato criticamente, affermando che nel testo viene citato un episodio che considera falso. La discussione riguarda in particolare alcune descrizioni degli eventi passati e le rispettive interpretazioni fornite dall’autore. La vicenda si inserisce nel contesto dello scontro tra i due politici, con il volume che ha attirato l’attenzione dei media.

Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera”, ma Luigi Di Maio lo accusa sui social di citare un “episodio falso”. Nelle anticipazioni emergono dettagli sui fondi del Recovery Fund e sul rapporto con Trump, oltre a dure critiche alla “infatuazione” di Letta per Draghi. Una pubblicazione che sembra segnare la fine definitiva dei rapporti tra l’ex premier e i protagonisti della scissione grillina. Le anticipazioni di “Una nuova primavera”, il libro di Giuseppe Conte La furia di Luigi Di Maio Il rapporto con Trump e i segreti del Recovery Fund Le anticipazioni di “Una nuova primavera”, il libro di Giuseppe Conte Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il suo nuovo libro autobiografico dal titolo “Una nuova primavera.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: "Cita un episodio falso" Luigi DI Maio professore onorario del King’s College di Londra: "Una nuova sfida"Luigi Di Maio, ex ministro del Movimento Cinquestelle e attualmente rappresentante speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico, è un nuovo... Maledetta primavera, Conte si prepara alla leadership della sinistra: lancia il libro sui social e fa solo scivoloniLa vanità di Giuseppe Conte non accenna a fermarsi, soprattutto dopo il lancio dello spot per il suo libro che uscirà il 14 aprile, intitolato “Una...