L'ostentazione del lusso di Cristiano Ronaldo e Georgina | in una sola foto ci sono 18 milioni di euro

Nell'immagine condivisa sui social dalla fidanzata di CR7 ci sono accessori che pochissimi possono permettersi, anche solo per trascorrere una "semplice" serata fuori casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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