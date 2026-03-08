Giancarlo il torinese con la batteria nel cuore

Giancarlo Riggio, conosciuto come Giancarlino, è scomparso il 7 marzo all’età di 82 anni. Torinese di origine, era molto amato ad Arezzo, dove tutti lo conoscevano e apprezzavano. La sua morte ha colpito la comunità locale, che lo ricorda con affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per coloro che avevano instaurato con lui rapporti di amicizia e stima.

Un altro personaggio che tutti ad Arezzo conoscevano e a cui tutti volevano bene se n'è andato. Giancarlo Riggio, per tutti semplicemente Giancarlino, si è spento il 7 marzo all'età di 82 anni. E viene quasi da ripeterlo: 82 anni. Un'età che a chi lo incontrava non sarebbe mai venuta in mente, né per l'energia né per l'allegria che portava sempre con sé. Torinese di nascita ma aretino d'adozione, Giancarlo era uno di quei volti che sembravano appartenere da sempre alla città. Lo si incontrava spesso in giro, immancabilmente sulla sua bicicletta, con il sorriso pronto e la battuta facile. Nella vita aveva fatto diversi lavori: prima fornaio, poi bidello in varie scuole statali dell'aretino.