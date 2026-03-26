Akis tra l' etna e il mare | il mito rivive nel melologo di Damiano Davide

Il festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea, si svolge tra l’Etna e il mare. La manifestazione, diretta artisticamente da Giovanni Sollima, è organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana e riceve finanziamenti dal Ministero della Cultura. Tra gli eventi in programma, si inserisce anche il melologo di Damiano Davide intitolato

Come nella sua naturale vocazione il festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea con la direzione artistica di Giovanni Sollima e organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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