Stimare i danni dei terremoti in pochi minuti a Napoli esperti a confronto Focus sui Campi Flegrei

A Napoli, un gruppo di esperti si è riunito per confrontarsi sulle metodologie di stima dei danni causati dai terremoti, con attenzione particolare ai Campi Flegrei. L’obiettivo è sviluppare strumenti rapidi che consentano di valutare in tempi brevi le zone più colpite e di indirizzare gli interventi di emergenza. La discussione si concentra su modelli e tecniche utili a prevedere l’entità dei danni e a identificare le aree che necessitano di interventi prioritari.

Stimare in pochi minuti dove si concentreranno i danni dopo un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari. È questo il risultato presentato a Napoli nel corso del workshop internazionale del progetto europeo Gobeyond, che riunisce esperti, ricercatori e operatori della protezione civile provenienti da tutta Europa. L’evento, in programma all’ Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresenta uno dei principali momenti di confronto europeo sui sistemi di allerta precoce per i rischi naturali. Due giornate di lavori che vedono la partecipazione di istituzioni scientifiche, enti di ricerca, amministrazioni locali e organismi di protezione civile, con il coinvolgimento, tra gli altri, di Ingv, del dipartimento della Protezione Civile, dei Comuni di Napoli e Pozzuoli e di numerosi partner internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Due scosse di terremoti in pochi secondi: tornano a tremare i Campi FlegreiDue scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv nei Campi Flegrei alle ore 23. Terremoti a Napoli, De Natale (Ingv): “Vesuvio e Campi Flegrei sistemi indipendenti”Due sciami sismici hanno "riacceso" i riflettori sull'area, ma il vulcanologo De Natale spiega a Fanpage. Contenuti utili per approfondire Stimare i danni dei terremoti in pochi minuti, a Napoli esperti a confrontoStimare in pochi minuti dove si concentreranno i danni dopo un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari. (ANSA) ... ansa.it Napoli, alla Federico II workshop per stimare i danni dei terremoti in pochi minutiCome stimare in poco tempo dove si concentreranno i danni di un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari? Questo il quesito su cui si è discusso a Napoli, ... ilmattino.it