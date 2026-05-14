Nel 2007, un'impronta sotto l'indagine del Ris di Parma è stata identificata come “traccia 45” e ha coinvolto una piccola goccia di sangue. Questa traccia è stata collegata a Chiara Poggi, diventando un elemento di rilievo nelle indagini della procura di Pavia relative all’omicidio di Garlasco. La presenza di questa traccia ha suscitato attenzione nelle fasi successive dell’indagine, contribuendo alle discussioni sul caso.

C’è una piccola “ goccia di sangue ”, catalogata dal RIS di Parma nel 2007 come “traccia 45” e ricondotta a Chiara Poggi, che è diventata di particolare interesse investigativo nelle indagini condotte dalla procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il reperto, apparentemente secondario rispetto alle tracce evidenziate sulla scena del crimine, ha acquisito una rilevanza diversa nella nuova ricostruzione della dinamica omicidiaria. La sua posizione risulterebbe congruente, infatti, con l’impronta attribuita alla mano destra di Andrea Sempio, individuata sulla parete destra della taverna in cui, il 13 agosto 2007, venne trovato il corpo senza vita della 26enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una "goccia di sangue" sotto l'impronta 33. Cosa sappiamo della "Traccia 45"

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