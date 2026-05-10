La Procura di Pavia ha annunciato che l’impronta di mano destra trovata sulla parete di una villetta di Garlasco appartiene ad Andrea Sempio. La traccia 33, finora considerata un dettaglio, viene ora collegata all’indagato nell’ambito di un’indagine ancora aperta. La scoperta si inserisce in un quadro investigativo che prosegue con verifiche e analisi tecniche. La vicenda riguarda un episodio di cronaca giudiziaria ancora in corso.

Per la Procura di Pavia, la cosiddetta traccia 33 — l’impronta di mano destra rilevata sulla parete destra della scala interna della villetta di Garlasco — sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio. Un elemento che, secondo gli inquirenti, assumerebbe oggi un valore centrale nell’inchiesta riaperta sul delitto di Chiara Poggi. La conferma arriverebbe dal fascicolo depositato il 7 maggio 2025 al termine delle nuove indagini. In quel documento, la traccia 33 viene descritta come un’impronta particolarmente significativa per la dinamica del crimine, anche per la sua posizione e per le caratteristiche fisiche rilevate dagli specialisti del RIS. Secondo quanto riportato dagli atti, l’impronta sarebbe “bagnata” e caratterizzata da macchie simili a schizzi, un dettaglio che richiama la presenza di materiale ematico nella zona della scala.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa c’è sotto l’impronta di Sempio”. Traccia 33, clamoroso colpo di scena

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