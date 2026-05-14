Una giornata per celebrare i vigili del fuoco volontari della Provincia | tutte le modifiche alla viabilità

Oggi nella provincia di Trento si svolge un evento dedicato ai vigili del fuoco volontari, con l’obiettivo di riconoscere il loro impegno nel servizio alla comunità. In occasione della giornata, sono state apportate modifiche alla viabilità nelle aree interessate dall’evento. La manifestazione coinvolge diverse attività e momenti di celebrazione, con l’intento di evidenziare il ruolo di questi volontari nel garantire la sicurezza pubblica. La giornata si svolge in un’atmosfera di riconoscenza e partecipazione.

Un evento interamente dedicato ai vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento per valorizzare l’impegno, l’abnegazione e le competenze di tutti coloro che si mettono al servizio della nostra comunità, senza chiedere nulla in cambio. È questo il senso dell’iniziativa organizzata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Davide Zoara comandante VVF Volontari Rovereto

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