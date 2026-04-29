Un gruppo di studenti ha sviluppato un gioco pensato per i bambini con ADHD, con l’obiettivo di migliorare attenzione e memoria attraverso l’attività ludica. L’iniziativa si propone di stimolare i circuiti neurali coinvolti e di offrire un supporto all’impatto emotivo dei piccoli. Il progetto nasce dall’idea di utilizzare il gioco come strumento di supporto nelle strategie educative e terapeutiche.

"Attraverso il gioco, speriamo si rafforzino l’attenzione e la memoria dell’esperienza, stimolando i relativi circuiti neurali, oltre a migliorare l’impatto emotivo". Nasce da una sfida in università (trovare una domanda di ricerca mai pubblicata prima) e pensando a bambini con neurodivergenza Adhd e iperattività il progetto TapTino che "eroga sequenze luminose game-based da tasti veri e propri, stimolando così il canale sensoriale tattile". "Il disturbo da deficit di attenzione è un modo diverso di gestire gli impulsi e le emozioni, mantenere la concentrazione e pianificare le azioni – spiega Anna Lambiase, studentessa di Applied Experimental Psychological Sciences all’ Università di Milano-Bicocca, tra gli ideatori –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’invenzione degli studenti: un gioco per i bambini con Adhd

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