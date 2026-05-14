Meccanum 2026 | l’Isid Fermi torna sul podio del content tecnologico nazionale Health Bot

Il 14 maggio 2026, a Arezzo, si è svolta la manifestazione Meccanum 2026, durante la quale l’istituto scolastico Isid Fermi è salito sul podio nel settore del content tecnologico nazionale. La premiazione ha riguardato in particolare il progetto Health Bot, sviluppato dagli studenti dell’istituto. La competizione ha visto la partecipazione di diversi enti e scuole provenienti da tutta Italia.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – . I complimenti dell’Amministrazione e il sostegno dell’azienda Tera Automation L’Isis Fermi di Bibbiena torna nel podio delle grandi sfide tecnologiche moderne con un terzo posto a Health Bot, il content formativo per ideare e prototipare soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla salute. RomeCup ha ospitato la sfida finale di un progetto che vede come protagonisti studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno lavorato su prototipi per l’assistenza clinica. La terza edizione di Health Bot quest’anno si è inserita nella cornice de “Il futuro della cura” progetto di Johnson& Johnson e Microsoft Italia, promosso da Fondazione digitale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meccanum 2026: l’Isid Fermi torna sul podio del content tecnologico nazionale Health Bot ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mocci: bronzo storico a Rio 2026, l’Italia torna sul podioIl bronzo vinto da Vittoria Mocci ai Mondiali giovani di Rio de Janeiro 2026 segna il ritorno dell’Italia sul podio nella sciabola femminile Under 20... Arenzano sul podio nazionale del Borgo dei Borghi: "Il comune si conferma tra le eccellenze italiane"Per la cittadina ligure, arrivata al secondo posto del contest Rai, si apre una nuova fase di valorizzazione e sviluppo del territorio...