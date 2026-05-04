Titanic a Milano | arriva la realtà virtuale allo Spazio Bergognone 26 con un viaggio nel tempo

A Milano, a partire dal 14 maggio 2026, lo Spazio Bergognone 26 ospita una nuova esperienza in realtà virtuale intitolata “Titanic: un viaggio nel tempo”. L’installazione permette di immergersi in un ambiente digitale che riproduce il celebre transatlantico, offrendo ai visitatori la possibilità di rivivere momenti della sua storia attraverso una simulazione immersiva. La mostra si inserisce tra le iniziative culturali dedicate alla memoria di questa nave.

A Milano il tempo sembra davvero riavvolgersi. Dal 14 maggio 2026, lo Spazio Bergognone 26 si trasforma in una porta aperta sul passato con Titanic: un viaggio nel tempo, la nuova esperienza in realtà virtuale che riporta in vita il leggendario transatlantico. Non è una semplice mostra, ma un’immersione totale: per circa 45 minuti i visitatori salgono a bordo del Titanic, ne attraversano gli ambienti e rivivono il viaggio che è entrato nella storia e nell’immaginario collettivo. L’esperienza, promossa da Fever, porta la firma di una narrazione ad alto impatto tecnologico, pensata per far “sparire” il presente e catapultare il pubblico nel 1912.🔗 Leggi su Funweek.it

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