La notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 si presentava tranquilla e fredda al largo dell'isola di Terranova. In quella sera, il transatlantico più grande del suo tempo si trovava in mare, mentre il suo viaggio verso New York stava per concludersi tragicamente. La nave colava a picco dopo aver urtato un iceberg, portando con sé oltre 1.500 persone.

La notte fra il 14 e il 15 aprile 1912 si annunciava calma e gelida al largo dell'isola di Terranova. L'Atlantico era talmente piatto e nero da rendere la navigazione monotona, quasi noiosa, e da nascondere le trappole di ghiaccio che si celavano a pelo d'acqua. Sarebbe bastata qualche onda in più e le tipiche increspature schiumose avrebbero rivelato la presenza dell'iceberg capace di sventrare il Titanic, all'epoca il transatlantico più imponente del mondo. L'«inaffondabile» affondò, lasciando una scia di sbigottimento e dolore che ancora oggi, ben oltre un secolo dopo la tragedia, fa sentire i suoi echi nell'immaginario collettivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Viaggio (virtuale) sul Titanic che affonda

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I Explored the Titanic in VR

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