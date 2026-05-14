Un super Darderi batte Jodar e vola in semifinale Il caso del fumo

Luciano Darderi ha superato Jodar e si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia, il quinto torneo Masters 1000 della stagione in corso. La competizione si svolge sulla terra battuta del Foro Italico di Roma, dove il giocatore ha conquistato la vittoria nel match disputato di recente. La partita ha visto Darderi prevalere sull’avversario, permettendogli di avanzare nel torneo.

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Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nella notte, sul Centrale, Darderi ha battuto per 7-6(5), 5-7, 6-0 il 19enne spagnolo Rafael Jodar, stella nascente del circuito mondiale. Già capace di salvare quattro match point contro Alexander Zverev, Darderi giocherà contro Casper Ruud la sua decima semifinale ATP, la prima in un torneo di categoria superiore ai 250. Ottavo italiano in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia nell'era Open in singolare maschile, Darderi salirà almeno alla posizione numero 16 nel ranking ATP. Il...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un super Darderi batte Jodar e vola in semifinale. Il caso del fumo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a RomaIl 24enne azzurro supera Rafael Jódar dopo oltre tre ore di battaglia e conquista la prima semifinale in un Masters 1000. Tennis: Darderi da sogno, batte Jodar e vola in semifinaleLuciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia . Temi più discussi: Darderi a SuperTennis: Il lavoro paga sempre; Darderi, che impresa a Roma: batte Zverev agli ottavi annullando quattro match point nel secondo set; Impresa Darderi: batte Jodar (e i fumogeni dell'Olimpico) e conquista la semifinale; Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale. Con una prestazione super Luciano Darderi vince il match del torneo battendo Jodar (7-6, 5-7. 6-0) e va in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia, la sua prima a livello 1000 Darderi con il successo sullo spagnolo diventa anche l’OTTAVO italiano a fare u x.com Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte: Non pensavo mai di vincereLuciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo ... fanpage.it Impresa Darderi: batte Jodar (e il fumo dell'Olimpico) e conquista la semifinaleLuciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro batte ai quarti lo spagnolo Rafa Jodar in tre set, con il punteggio di 7-6 5-7 6-0 in tre ore e 7 minuti. tg.la7.it