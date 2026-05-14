Tennis | Darderi da sogno batte Jodar e vola in semifinale

Luciano Darderi ha vinto una partita lunga più di tre ore contro Jodar, qualificandosi per le semifinali degli Internazionali d’Italia. La sua vittoria rappresenta un passaggio importante nel torneo. La sfida si è conclusa con il suo successo, permettendogli di avanzare nella competizione. Ora si prepara per il prossimo turno, con la possibilità di competere per il titolo.

Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia. Batte in tre set lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Il match di quarti di finale è stato interrotto per scarsa visibilità, data dai problemi arrivati dal fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo stadio Olimpico, dove si è svolta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. L’interruzione è avvenuta dopo che il fumo ha dato problemi all’occhio di falco che ha chiamato un dritto di Darderi out che era ampiamente dentro. Il match è ripreso dopo 19 minuti di interruzione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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