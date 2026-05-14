Un giovane tennista di 24 anni ha raggiunto le semifinali di un torneo Masters 1000 a Roma, battendo Rafael Jódar in una partita durata più di tre ore. La vittoria rappresenta il primo passaggio del giocatore azzurro a questa fase di un evento di questa categoria. La sfida si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli appassionati di tennis.

Il 24enne azzurro supera Rafael Jódar dopo oltre tre ore di battaglia e conquista la prima semifinale in un Masters 1000. Tra lacrime e Centrale in festa, ora lo attende Ruud: resta vivo il sogno di una finale tutta italiana con Sinner dall’altra parte. Cosa c’è di meglio di una vittoria in rimonta, quando tutti ti davano per spacciato, contro il numero 3 del mondo agli ottavi di un Masters 1000 di casa? Probabilmente solo ripetersi il giorno dopo, nei quarti, in una notte lunga e complicata, superando il nuovo talento spagnolo Rafael Jódar e conquistando la semifinale degli Internazionali d’Italia. Luciano Darderi, 24 anni, continua a spingersi oltre i propri limiti e tiene vivo il sogno di una possibile finale tutta azzurra sulla terra di Roma.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Darderi da urlo: vince una battaglia notturna e infinita contro Jodar e vola in semifinale agli Internazionali a RomaPartita iniziata alle 23 circa, durato tre ore, due match point sprecati nel secondo set, interruzione di 20 minuti a causa del fumo dei...

Leggi anche: L’INDOMITO LUCIANO! Darderi vince per sfinimento una clamorosa battaglia con Jodar e vola in semifinale a Roma!

Temi più discussi: Sinner avanti tutta, Darderi da impazzire: due italiani nei quarti a Roma; Darderi tiene sveglia Roma fino alle 2: elimina Jodar in un match folle e vola in semifinale!; Darderi da impazzire. Batte Jódar e vola in semifinale a Roma; Tennis, Internazionali d'Italia: Musetti e Darderi agli ottavi, out Arnaldi e Cocciaretto.

DARDERI FA IMPAZZIRE IL FORO Incredibile quanto accaduto sulla BNP Paribas Arena, dove Luciano Darderi ha rimontato una partita praticamente persa e ha eliminato nientemeno che Sascha Zverev con il punteggio di 1-6 7-6 6-0 Sotto 6-1 5-3, l’az x.com

Darderi straordinario, batte Jodar 7-6 5-7, 6-0 dopo oltre tre ore e vola in semifinale a Roma, sfiderà RuudLuciano Darderi torna in campo dopo l'impresa contro Zverev per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro sfida lo spagnolo Rafael Jodar sul Centrale per ... ilmessaggero.it

Luciano Darderi da impazzire a Roma: rimonta Alexander Zverev e vola nei quartiUna delle migliori partite in carriera dell’azzurro, che mai aveva battuto un top 3 fino a questo momento Un Luciano Darderi semplicemente meraviglioso rimonta il numero tre del mondo Alexander Zverev ... tennisitaliano.it