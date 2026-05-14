Un secolo tra storia e futuro 100 anni della scuola primaria A Volta

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola primaria dedicata a Alessandro Volta ha festeggiato recentemente il suo centenario, un traguardo che riunisce molteplici generazioni di studenti, insegnanti e famiglie. L'edificio ha visto passare nel corso degli anni migliaia di bambini, che hanno frequentato le aule per apprendere, crescere e condividere esperienze. La celebrazione ha coinvolto una serie di eventi e iniziative che hanno ripercorso la storia dell’istituto e il suo ruolo nel territorio. La scuola continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale.

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Un secolo di banchi, di sogni e di generazioni che hanno incrociato i propri passi nei corridoi di via Alessandro Volta. L’8° Istituto Comprensivo di Padova si appresta a vivere una giornata storica: la celebrazione dei 100 anni del Plesso «A. Volta», un pilastro educativo del quartiere e della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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