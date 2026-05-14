Un secolo tra storia e futuro 100 anni della scuola primaria A Volta

La scuola primaria dedicata a Alessandro Volta ha festeggiato recentemente il suo centenario, un traguardo che riunisce molteplici generazioni di studenti, insegnanti e famiglie. L'edificio ha visto passare nel corso degli anni migliaia di bambini, che hanno frequentato le aule per apprendere, crescere e condividere esperienze. La celebrazione ha coinvolto una serie di eventi e iniziative che hanno ripercorso la storia dell’istituto e il suo ruolo nel territorio. La scuola continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui