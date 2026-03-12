La città celebra i 100 anni di Nella Sarti | un secolo di storia tra l’Abissinia il commercio e il coraggio della guerra

La città ha festeggiato i 100 anni di Nella Sarti, nata nel quartiere Abissinia il 10 marzo 1926, e ancora residente lì. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato al ricordo di un secolo di vita tra momenti di storia, attività commerciali e esperienze legate alla guerra. La festa ha sottolineato la presenza stabile e il legame duraturo con il quartiere di origine.

Nella Sarti taglia il traguardo del secolo di vita circondata dall'affetto della sua città e dai suoi ricordi, tutti profondamente radicati nel quartiere Abissinia dove nasce il 10 marzo 1926 e dove risiede tuttora. Figlia di Raffaele Sarti, storico infermiere dell'Ospedale Ceccarini e stimato collaboratore del compianto dottor Moro, Nella sceglie inizialmente la strada dell'insegnamento: si diploma alle magistrali e muove i primi passi come maestra nel 1949. La sua vita incrocia poi quella di Redo Petroni, con il quale inizia un lungo sodalizio umano e professionale. Insieme, a partire dal 1950, scrivono una pagina fondamentale del commercio riccionese gestendo per decenni il famoso negozio "Petroni", punto di riferimento assoluto dove sfilano e si vendono i primi, rivoluzionari costumi da bagno legati al concorso di Miss Italia.