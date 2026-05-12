Un Posto al Sole anticipazioni 13 maggio | Raffaele e Ornella ai ferri corti Maurizio racconta la sua verità
Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Raffaele e Ornella avranno un confronto acceso, mentre Maurizio racconterà la sua versione dei fatti. La puntata presenterà situazioni di tensione tra i protagonisti e momenti di rivelazioni che coinvolgono diversi personaggi. Le anticipazioni indicano che ci saranno sviluppi significativi nelle dinamiche delle relazioni tra i protagonisti.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 13 maggio Raffaele e Ornella avranno un'accesa discussione, causata dalla gelosia verso Vanni che si è insinuato nella vita di Ornella proprio mentre la coppia è in crisi. Intanto Serena continua a nutrire dubbi pesantissimi su Maurizio che, stavolta, darà la sua versione dei fatti riguardo la relazione con Monica. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Finalmente Maurizio svelerà la sua versione dei fatti su quanto accaduto con Monica. Serena gli crederà? Su Rai Tre prosegue l’appuntamento quotidiano con Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50. Nell’episodio di mercoledì 13 maggi facebook
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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Raffaele e Ornella scoppianoLe trame di Un Posto al Sole di mercoledì 13 maggio 2026: terribile litigio (per colpa di Vanni) tra il portiere e la dottoressa. Continua il mistero di Maurizio. libero.it