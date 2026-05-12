Un Posto al Sole anticipazioni 13 maggio | Raffaele e Ornella ai ferri corti Maurizio racconta la sua verità

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Raffaele e Ornella avranno un confronto acceso, mentre Maurizio racconterà la sua versione dei fatti. La puntata presenterà situazioni di tensione tra i protagonisti e momenti di rivelazioni che coinvolgono diversi personaggi. Le anticipazioni indicano che ci saranno sviluppi significativi nelle dinamiche delle relazioni tra i protagonisti.

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