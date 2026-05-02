Nelle puntate di Un Posto al Sole in programmazione dall’11 al 15 maggio 2026, i personaggi principali affrontano momenti di grande tensione e decisioni delicate. Marina, Roberto e Greta si trovano a vivere situazioni che mettono alla prova il loro equilibrio, con sviluppi che rischiano di avere ripercussioni significative sui loro rapporti e sulla vita nel palazzo. La settimana promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Al centro della scena ci sarà Rosa, che grazie a un libro ricevuto da Pino inizierà a guardare il suo rapporto con Damiano con occhi nuovi, mentre Marina vivrà giorni di crescente inquietudine per la presenza di Greta nella vita sua e di Roberto. Intorno a loro, altre storie si intrecciano e si complicano: Guido e Mariella osservano con ansia l’incontro tra Bice e Sergio, mentre una discussione tra Raffaele e Ornella finirà per coinvolgere anche Renato, aprendo una crepa difficile da ignorare. Quali conseguenze avrà la scelta segreta di Marina? Rosa è davvero pronta a rimettersi in gioco? E cosa accadrà quando la tensione tra Raffaele e Ornella inizierà a toccare anche chi non c’entra? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Marina, Roberto e Greta un equilibrio che si spezza

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