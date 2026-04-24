Nella prossima settimana, la soap di Rai 3 presenterà diversi sviluppi che coinvolgono i personaggi di Palazzo Palladini. La narrazione si concentrerà su una crisi che interessa alcuni protagonisti e si svilupperà tra il 27 aprile e il 1 maggio 2026. La puntata quotidiana, trasmessa alle 20, continuerà a offrire aggiornamenti sulla vicenda e sui cambiamenti all’interno della comunità.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 27 aprile al 1 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: crisi a Palazzo Palladini

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