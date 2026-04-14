Presentato il nuovo album di Domenico La Marca sindaco di Manfredonia

È stato presentato il nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia. Il progetto musicale affronta argomenti come l’accoglienza, l’immigrazione, la pace, la lotta alla mafia, i bambini e la guerra. L’album mira a sensibilizzare il territorio su queste tematiche, offrendo un contributo attraverso la musica. L’evento si è svolto in una location locale, con la partecipazione di diverse personalità della comunità.

Un progetto musicale per sensibilizzare il territorio a riflettere su temi universali quali accoglienza, immigrazione, pace, mafia, bambini, guerra. Il nuovo album di Domenico La Marca - Sindaco si intitola "La mia barca a vela" e raccoglie attraverso musica e parole le storie delle persone più fragili che ha incontrato nel corso della sua attività professionale nella cooperazione sociale. Un album che affronta anche il tema dei migranti e delle loro storie, particolarmente caro al sindaco del Comune di Manfredonia dove da più di vent'anni è presente il progetto SAI - Sistema di Accoglienza ed Integrazione – gestito dalla cooperativa...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Presentato il nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia Leggi anche: ‘La mia barca a vela’, l’album del sindaco-cantautore Domenico La Marca Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di ManfredoniaCarburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia La marineria...