Un peccato di gola anche a mezzanotte | a Gemona arriva il distributore di gelato h24

A Gemona del Friuli, un nuovo distributore automatico di gelato sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La presenza di questa macchina consente di acquistare gelato in qualsiasi momento, anche a mezzanotte, senza limiti di orario. L'installazione si trova in una zona ben frequentata della città e rappresenta un'innovazione nel settore della vendita automatica di dolci. La novità mira a soddisfare le esigenze di chi desidera un gelato in qualsiasi momento della giornata.

La voglia di gelato non guarda l’orologio. E da oggi, a Gemona del Friuli, la tentazione diventa realtà. In piazza Garibaldi è infatti comparso un nuovo distributore automatico attivo h24, dedicato esclusivamente a barattoli, stecchi, semifreddi e torte gelato.L’iniziativa porta la firma della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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