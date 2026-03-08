A Gemona inaugurata una nuova gelateria | tra i gusti anche il Gelo Gemona

A Gemona del Friuli è stata inaugurata una nuova gelateria che porta con sé il gusto del “Gelo Gemona”. Questa apertura si aggiunge al punto vendita già affermato di Tarcento, segnando il raddoppio della presenza del marchio nella regione. La nuova sede offre una vasta gamma di gusti, tra cui spicca il particolare “Gelo Gemona”.

C’è un nuovo “vicino” in città ed è decisamente dolcissimo. Dopo il successo dello storico punto vendita di Tarcento, Gelo Gelateria annuncia il raddoppio e inaugura ufficialmente la sua seconda sede a Gemona del Friuli. Il taglio del nastro è in programma sabato 7 marzo nella centralissima piazza Garibaldi, confermando la volontà del brand di diventare un punto di riferimento per la socialità e il piacere quotidiano della comunità locale. “Vogliamo che Gelo sia una scusa per sorridere – raccontano i titolari, i coniugi Linda e Marco – Aprire a Gemona significa per noi portare il nostro modo di intendere l’accoglienza: semplice, inclusiva e mai troppo seria”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

