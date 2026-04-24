La Provincia di Novara ha approvato un investimento di 1,05 milioni di euro destinato alla manutenzione delle strade nel 2026. La somma sarà utilizzata principalmente per l’asfaltatura e il ripristino delle arterie più trafficate, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia nella regione. La decisione riguarda l’intervento su diverse strade per migliorare le condizioni di sicurezza e qualità delle percorrenze.

? Cosa sapere La Provincia di Novara stanzia 1,05 milioni di euro per la manutenzione stradale nel 2026.. Gli interventi preparano il territorio novarese al passaggio del Giro d'Italia a maggio.. La Provincia di Novara ha stanziato 1 milione e 50mila euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria, approvando tre decreti immediatamente eseguibili che coprono i reparti Basso, Medio e Alto Novarese con interventi programmati per il 2026. L’accelerazione burocratica risponde alla necessità di preparare il territorio al passaggio del Giro d’Italia previsto nel mese di maggio. Grazie a un coordinamento interno tra gli uffici provinciali, sono state individuate risorse extra per estendere l’area dei cantieri rispetto al piano originario, permettendo di intervenire su un secondo lotto di lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara: 1 milione per il nuovo asfalto in vista del Giro d’Italia

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