Novara | 1 milione per il nuovo asfalto in vista del Giro d’Italia
La Provincia di Novara ha approvato un investimento di 1,05 milioni di euro destinato alla manutenzione delle strade nel 2026. La somma sarà utilizzata principalmente per l’asfaltatura e il ripristino delle arterie più trafficate, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia nella regione. La decisione riguarda l’intervento su diverse strade per migliorare le condizioni di sicurezza e qualità delle percorrenze.
? Cosa sapere La Provincia di Novara stanzia 1,05 milioni di euro per la manutenzione stradale nel 2026.. Gli interventi preparano il territorio novarese al passaggio del Giro d'Italia a maggio.. La Provincia di Novara ha stanziato 1 milione e 50mila euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria, approvando tre decreti immediatamente eseguibili che coprono i reparti Basso, Medio e Alto Novarese con interventi programmati per il 2026. L’accelerazione burocratica risponde alla necessità di preparare il territorio al passaggio del Giro d’Italia previsto nel mese di maggio. Grazie a un coordinamento interno tra gli uffici provinciali, sono state individuate risorse extra per estendere l’area dei cantieri rispetto al piano originario, permettendo di intervenire su un secondo lotto di lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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