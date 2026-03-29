A Falconara Marittima, 534 cittadini hanno preso parte a tre giornate di screening respiratorio gratuito, che hanno permesso di individuare casi precoci. Le iniziative sono state organizzate per offrire controlli senza costi ai residenti, con l’obiettivo di monitorare la salute della popolazione in modo tempestivo. Le attività si sono svolte nel corso di diversi giorni, coinvolgendo un ampio numero di partecipanti.

A Falconara Marittima, 534 cittadini hanno partecipato a tre giornate di screening respiratorio gratuito. L’iniziativa del Gruppo Amici per lo Sport ha superato ogni previsione iniziale. L’evento si è svolto presso il centro culturale Piero Pergoli, con il coordinamento scientifico della professoressa Martina Bonifazi e il supporto dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Oltre alla salute fisica, l’evento ha unito sport, cultura e arte locale, chiudendosi con donazioni artistiche da parte degli artisti Alberto Domesi e Marika Kulik. Un modello di prevenzione che funziona. Il successo numerico dell’iniziativa parla chiaro: 291 donne e 243 uomini hanno scelto di sottoporsi ai controlli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 534 cittadini a Falconara: screening gratuiti rivelano casi precoci

Articoli correlati

Aprilia punta sulla prevenzione oncologica: screening gratuiti e diagnosi precoci per i cittadini nel 2026.Aprilia si prepara a un 2026 dedicato alla prevenzione con il ritorno della campagna “Proteggiti”, un’iniziativa che mira a intercettare precocemente...

Glaucoma: screening gratuiti a Ferrara, 6% di casi nella provinciaUna campagna di prevenzione contro il glaucoma, definita come ladro silente della vista, è partita a Ferrara con visite gratuite organizzate...