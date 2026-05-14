Un gol per la Memoria Lo sport è formazione

E’ stato ripetuto anche quest’anno il progetto " Un gol per la Memoria ": l’iniziativa del Paperino San Giorgio, realizzata in collaborazione con il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, l’associazione per il gemellaggio Prato-Ebensee e la sezione pratese dell’ ANED (rappresentata dalla presidente Flora Leoni) ha confermato anche per questo 2026 un percorso articolato tra incontri didattici, testimonianze e il viaggio nei luoghi simbolo della deportazione nazifascista, tra cui i campi di Mauthausen, Gusen ed Ebensee. Protagonisti, i ragazzi del vivaio giallo-azzurro, impegnati in un’esperienza che ha unito sport e consapevolezza civile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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3 fast goals put the game to bed!

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