FOTO L’abbraccio oltre lo sport | omaggio alla memoria di Mary Cutillo

Durante una giornata dedicata allo sport, si è visto un momento di grande umanità con un abbraccio che ha superato ogni competizione. L’evento è stato organizzato per rendere omaggio alla memoria di Mary Cutillo, coinvolgendo atleti e partecipanti in un gesto di solidarietà e rispetto. La manifestazione è durata circa tre minuti, lasciando un segno di vicinanza tra tutti i presenti.

Una giornata di sport, ma soprattutto di cuore, memoria e vicinanza umana. È quella vissuta in occasione della partita tra ASD Sporting Cervino e AC Manocalzati, un momento che è andato ben oltre il risultato del campo, sfavorevole alla squadra irpina. Prima del match, i ragazzi dello Sporting Cervino hanno voluto rendere un omaggio speciale a Mariantonietta Cutillo, la giovane ragazza irpina volata in cielo troppo presto. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha commosso tutti i presenti e che ha rappresentato un abbraccio simbolico alla famiglia. Giuseppe ha voluto affidare ai social e agli amici il suo messaggio di gratitudine verso i ragazzi dello Sporting Cervino: "Ricevere un pensiero e un abbraccio da ragazzi che ci siamo visti per la prima volta su un campo di calcio.

