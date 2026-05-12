Come l' arte ha raccontato San Francesco le mostre e le esposizioni | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 12 maggio, nell’Aretino si svolgono diversi eventi legati alla cultura, tra mostre e esposizioni dedicate a San Francesco e altre iniziative artistiche. Per segnalare incontri, manifestazioni o momenti culturali, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione. Questi eventi rappresentano un’occasione per conoscere da vicino le iniziative in corso nella zona.

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Gli eventi di oggi, martedì 12 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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