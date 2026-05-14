Un ciclotour per festeggiare la fragola con Fiab Caserta in bici

Sabato 16 maggio, la Fiab Caserta in bici, insieme alla Pro Loco Parete e Fiab Napoli Cicloverdi, organizza un ciclotour dedicato alla fragola della piana campana. L’evento prevede un percorso in bicicletta attraverso i territori della zona, con l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche e le coltivazioni di questo frutto. La manifestazione coinvolge appassionati di ciclismo e cittadini interessati a scoprire i luoghi legati alla produzione della fragola, offrendo un’occasione di svago e di approfondimento.

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