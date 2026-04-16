Ciclonatura le isole naturalistiche di Procida in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Sabato si terrà un'escursione in bicicletta nell'ambito dell'iniziativa Ciclonatura, organizzata dai Cicloverdi Fiab Napoli. L'itinerario si svolgerà sulle isole naturalistiche di Procida, consentendo ai partecipanti di esplorare i paesaggi protetti dell'isola. Lungo il percorso sono previste soste per ristoro, approfondimenti sulla cultura gastronomica e le tradizioni locali, e un incontro con i partecipanti al Festival della Scienza.

Il sabato si percorrerà l'itinerario cicloturistico di Procida intitolato Ciclonatura che permette di ammirare i paesaggi delle aree naturalistiche tutelate di Procida con sosta di ristoro, cultura gastronomica e delle tradizioni locali, incontro con i partecipanti al Festival della Scienza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate I Cicloverdi Fiab Napoli alla Chiesa di Santa Maria della Vita alla Sanità in biciDomenica 22 Febbraio parteciperemo a un evento promosso ed organizzato dal Centro La Tenda ETS e Marinella Di Martino. Pasquetta in bicicletta con i Cicloverdi Fiab NapoliLa gita fuoriporta il giorno di Pasquetta è una tradizione, e noi, come da tradizione la facciamo in bicicletta…Anche quest'anno abbiamo organizzato...