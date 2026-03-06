Escursione al Castello Aragonese e Ciclopasseggiata in città | doppio evento in bici con Fiab

Sabato 7 marzo, Fiab Caserta organizza un'escursione in bicicletta al Castello Aragonese di Calvi Vecchia, seguita dalla ciclopasseggiata lungo i percorsi ciclabili di Caserta domenica 8 marzo. Gli eventi sono rivolti a chi desidera scoprire i luoghi della città e dei dintorni pedalando in compagnia. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di bici e di escursioni all'aperto.

Sabato 7 marzo, con partenza alle 9 da piazza Carlo di Borbone a Caserta, Fiab Caserta in bici organizza una cicloescursione alla scoperta delle bellezze calene: Castello Aragonese, Cattedrale di San Casto, Dogana Borbonica nella zona di Calvi Vecchia. Sulla via del ritorno da Calvi Risorta si farà una sosta ristoro alla scoperta di un'eccellenza dell'agricoltura biodinamica presso l'agriturismo Amico Bio a Giano Vetusto.

Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab Napoli ovvero... party in biciAppuntamento in piazza Plebiscito alle ore 9,30 partenza inderogabile 9,45 Percorso Piazza Plebiscito- Lungomare- via Posillipo- Discesa Coroglio-...

Caserta prova le sue piste ciclabili: domenica 8 marzo la grande pedalata cittadinaScopri tutti i dettagli riguardo Caserta prova le sue piste ciclabili: domenica 8 marzo la grande pedalata cittadina . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

