Un caffè quasi letale a Pistoia

A Pistoia, una donna ha bevuto un caffè che conteneva candeggina, portandola in ospedale per le conseguenze. I carabinieri hanno fermato un uomo sospettato di aver cercato di avvelenare la moglie inserendo il prodotto nel suo caffè. Le indagini sono state avviate subito dopo l’intervento medico e l’arresto è stato effettuato nelle ore successive. La donna si trova attualmente sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Caffè molto più che amaro per una donna del pistoiese. I carabinieri hanno arrestato un uomo che avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole appunto della candeggina nel caffè. L’accaduto, ne scrive La Nazione, risale alla mattina di sabato 9 maggio. Dopo un malore, la donna è stata portata in ospedale dove risulta ancora ricoverata. Il marito, per il quale c’é l’accusa di lesioni gravissime, è attualmente recluso nel carcere di Pistoia. Caffè avvelenato, i fatti. L’avvelenamento è avvenuto nella casa di famiglia. Qui vivono i coniugi con i due figli. L’operaio, 55enne, avrebbe sciolto della candeggina nella tazza di caffè della moglie causandole un malore immediato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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